Campania: De Luca, no a camorrismo all'ospedale Monaldi a Napoli

- "Per la sanità, andremo fino in fondo nella soluzione di un problema determinato al Monaldi. Abbiamo registrato interventi sconcertanti di pressione anche fisica da parte di venti facinorosi entrati nell’ospedale per premere e avere modifiche di decreti dirigenziali. La pazzia totale. Andremo fino in fondo per combattere queste forme di camorrismo. La camorra è delinquenza organizzata, il camorrismo è atteggiamento di pressione per ottenere cose per le quali i facinorosi non hanno titolo nemmeno ad aprire bocca. Andremo fino in fondo per cancellare questa vergogna. Saremo intransigenti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)