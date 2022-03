Fvg: assessore Ambiente, rivoluzione parte da territori e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivoluzione per la difesa dell’ambiente deve partire dai territori più vicini, quelli di Comuni e Regioni, e dai giovani. Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, rispondendo alle domande degli studenti della 3b del Liceo delle scienze applicate Arturo Malignani di Udine, che partecipano al progetto "Senato&Ambiente" indetto dal Senato della Repubblica. “I nostri ragazzi diventeranno gli insegnanti nelle loro famiglie per modificare molti concetti delle generazioni passate che hanno vissuto in maniera poco consapevole, sovente sprecando e inquinando come se non ci fosse un domani”, ha detto Socccimarro, ricordando le iniziative di educazione ambientale sostenute dall’amministrazione regionale con l’avvio dell’iter legislativo della legge quadro Fvg Green. Rispondendo alle curiosità dei ragazzi, Scoccimarro ha detto di considerare “condivisibili” gli ideali del movimento Friday for future e di Greta Thumberg. Tuttavia, ha detto, sono “declinati con molte amnesie rispetto per esempio alla Cina e all'India e con un atteggiamento di superiorità rispetto a scienziati che hanno dedicato una vita a studiare i problemi della natura e del globo". (Frt)