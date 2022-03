Campania: Zinzi (Lega), , occorre confronto approfondito su brucellosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto ufficialmente che sia convocata un'audizione congiunta delle Commissioni Sanità e Agricoltura per affrontare, in modo pieno e compiuto, la questione relativa alla brucellosi. Si tratta di un tema talmente complesso e vasto e che determina anche forti ripercussioni sul comparto bufalino, da non poterci permettere più di ragionare per compartimenti stagni. Occorre un confronto approfondito". Così il capogruppo Lega e componente della Commissione Sanità in consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, nel corso della seduta di audizione della Commissione Agricoltura che si è svolta oggi. (Ren)