Piemonte: Ance, con caro materiali rischio blocco cantieri e fallimento Pnrr

- I costruttori Piemontesi di Ance lanciano l'allarme sul caro materiali che rischia di mandare in fumo la ripresa del settore, aiutata dai fondi del Pnrr. “Non possiamo più attendere: scarseggiano materiali e gli impianti di produzione stanno chiudendo - ha affermato il presidente di Ance Piemonte e Valle d'Aosta Paolo Malabaila -. Occorrono subito misure per calmierare i prezzi e compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese, altrimenti tutti cantieri anche per carenza di materie prime si fermeranno. Purtroppo le misure finora varate risultano insufficienti e non possono in alcun modo arginare la situazione. La scorsa settimana abbiamo sottoscritto il rinnovo del Ccnl anche per premiare i nostri lavoratori che si sono contraddistinti in questo periodo pandemico, e che ora sarebbero stati impegnati nella realizzazione di opere del Pnrr nell’interesse dei cittadini, ma con questi aumenti fuori controllo le aziende si auto-estinguono". (segue) (Rpi)