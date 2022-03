Piemonte: Ance, con caro materiali rischio blocco cantieri e fallimento Pnrr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo apprezzato lo sforzo della Regione Piemonte che ha ravvicinato la frequenza di aggiornamento del prezzario pubblicando proprio ieri l’edizione 2022, ma la straordinarietà e drammaticità del momento storico si palesa in un settimanale aumento dei materiali da costruzione. Non possiamo lavorare auspicando in governative compensazioni future frutto di indagini di mercato su un paniere caratterizzato da unità di misura sbagliate e voci non rappresentative. Servono un meccanismo compensatorio obbligatorio, aggiornamenti in linea con i prezzi di mercato e un’efficace clausola automatica di revisione prezzi", ha concluso Malabaila. (Rpi)