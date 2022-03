Ucraina: Filarmonica Trt devolve ricavato concerto Torino per aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricavato del concerto che la Filarmonica Trt terrà il prossimo 17 marzo a Torino verrà devoluto interamente alla fondazione Specchio dei tempi per gli aiuti alla popolazione Ucraina colpita dalla guerra. "In queste settimane è impossibile rimanere indifferenti di fronte all'atroce dramma umanitario causato dalla guerra in Ucraina – dichiara il presidente della Filarmonica Trt Giuseppe Lavazza -. La Filarmonica Trt, che da sempre ha a cuore i valori di pace, fratellanza e assoluto rispetto per la persona si unisce al suo pubblico per trasformare la musica in un messaggio di unione, speranza e profonda solidarietà", ha concluso.(Rpi)