Fvg: siglato protocollo tra strutture Protezione civile Friuli Venezia Giulia e Veneto

21 luglio 2021

- È stato siglato un protocollo di collaborazione tra le strutture di Protezione civile di Veneto e Friuli Venezia Giulia, per aumentare cooperazione e sinergia negli interventi. L’obiettivo è proseguire la collaborazione tra i due centri operativi per salvaguardare l’incolumità di persone, beni, insediamenti e ambienti sul confine in caso di emergenza. "Le procedure operative definite dal protocollo e dagli allegati tematici, oltre a consentire un miglioramento della sinergia dei sistemi regionali di protezione civile nelle aree confinarie, saranno anche oggetto di esercitazioni congiunte nell'ambito del progetto Crossit safer, che si concluderà il prossimo agosto", ha spiegato l’assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. In base al protocollo, è previsto uno scambio di informazioni su previsione e prevenzione delle emergenze e della protezione civile, con particolare attenzione agli aspetti tecnico-scientifici. Nel documento si prevede anche lo sviluppo di strategie e metodologie finalizzate alla riduzione di rischi comuni e l’istituzione di procedure per la gestione operativa in caso di situazioni d'emergenza. Specifici allegati tecnici disciplinano, inoltre, la collaborazione per il rischio incendi boschivi e per i rischi idraulici nei bacini del Livenza e del Tagliamento. A questo fine, viene costituita l'Unità di comando e controllo con sede a Palmanova. (Frt)