© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo coi costruttori dell’Ance per definire un nuovo prezzario. Le gare per opere pubbliche, il capitolato prevede dei prezzi. Se non tiene conto degli aumenti per materie prime e forniture persino dei ponteggi rischiamo di fare gare e non avere imprese che partecipano. Contiamo di definire in un mese". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)