Caserta: De Luca, previsto incontro con Asi per vicenda Filema

- "Si è aperto un problema nella zona Asi di Caserta sui rapporti tra Consorzio e azienda Filema di treni. Abbiamo chiesto all’Asi di risolvere il problema e di non avere possibilmente iniziative che creano tensioni sociali in maniera sbagliata. Previsto un incontro, ci auguriamo di trovare come è necessario, una soluzione per cessione di nuove aree per incremento attività produttive". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)