Campania: De Luca, solidarietà a comandante polizia municipale Arzano (Na)

- "Esprimo la mia solidarietà a Biagio Chiariello comandante polizia municipale ad Arzano oggetto intimidazione vergognosa. Abbiamo dato come Regione a finanziare videosorveglianza di caserma, comune. Daremo una mano per fare in modo che nessuno si permetta né con le parole e meno che mai coi gesti, di metter in campo intimidazioni nei confronti di soggetti istituzionali che fanno il loro dovere. Siamo a disposizione per iniziative necessarie a dare sicurezza a chi lavora nei territori". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)