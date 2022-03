Ucraina: De Luca, le sanzioni rischiano di scaricarsi su di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La benzina è oltre i due euro al litro, cominciamo ad avere problema energetico che tocca modo di vivere anche in Occidente. Se parliamo di sanzioni, fermiamoci: sono state messe, bene, teniamole ferme e utilizziamole come arma di trattativa per raggiungere compromesso ma cerchiamo di mantenere i nervi saldi. Perché le sanzioni si scaricano anche su di noi". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)