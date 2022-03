Campania: De Luca, ora capiamo demagogia su temi ambientali ed energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cominciamo coi problemi per trasportatori, per gomma e mezzi privati, e pescherecci che non avranno convenienza ad andare a mare. Cingolani ci ha comunicato autonomia nazionale in tre anni e non possiamo stare senza o razionata per tre anni. La cosa amara che abbiamo dovuto costatare, livello demagogia italiana. Ci siamo consentiti il lusso anche per fare un gasdotto per fare arrivare un tubo di un metro di diametro sembrava aver sconvolto il mondo. Adesso ci rendiamo conto che transizione ecologica non si fa coi sospiri. Richiede tempi per far funzionare macchina industriale e produttiva. Così come stiamo capendo adesso, ci voleva tanto? Se sei dipendente per il 90 per cento sarai sempre Paese esposto ai ricatti?" Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)