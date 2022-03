Ucraina: De Luca, pace è obiettivo sostanziale a cui puntare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pace come obiettivo sostanziale a cui puntare. La Russia come ritorsione ha bloccato esport grano fino ad agosto. L’Ucraina è principale esportatore di argilla al mondo che è non aver materia prima per industrie ceramiche sul nostro territorio. Ricadute su agroalimentare e ceramiche oltre che alta moda, pelli, scarpe e borse. Guerra e di mantenimento delle sanzioni oggi necessarie, se si prolunga nel tempo, comincia a mordere anche sulla nostra carne. Questo ci obbliga a far camminare insieme i processi politici, la diplomazia e il ritorno rapido alla normalità sull’economia e fornitura energia. Poi facciamo andare avanti tutti i programmi nuovi ma ci vorranno anni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)