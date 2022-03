© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Interessante aspetto è che la vicenda ucraina ci obbligherà a nuovo Pnrr perché in un mese è cambiato tutto. Si è aperta la discussione tra i Paesi europei, ci sono condizioni per decidere stanziamenti e investimenti per autonomia energetica". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)