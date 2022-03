Campania: De Luca, approvato programma contro brucellosi bufalina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvato programmata per eradicazione brucellosi bovina e bufalina dopo mesi di confronto con associazioni. Trovato punto ragionevole. Gli obiettivi sono due: non abbassare qualità delle nostre produzioni, con latte senza residui di antibiotici e avviare un grande programma di modernizzazione degli allevamenti con impianti per risparmio energetico e fondi europei. Lavoriamo per due progetti nell’area Casertana e piana del Sele: una rete per produrre metano e gas utilizzando i reflui degli allevamenti. Stiamo cercando di riqualificare e modernizzare, modello Baviera". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)