Veneto: Zaia, d’accordo con Draghi su patto di stabilità, ma serve rivedere il Pnrr

- Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, commenta in una nota le dichiarazioni del premier Mario Draghi rilasciate alla conferenza stampa di Versailles. “Sono giuste le considerazioni del presidente del Consiglio, che chiede di rivedere le regole europee sul patto di stabilità e sugli aiuti di Stato, tuttavia bisogna anche rivedere le regole del Pnrr. Il Piano è nato con determinati intendimenti in un contesto storico di pochi mesi fa, radicalmente diverso da quello di oggi alla luce di questa folle guerra scoppiata in Ucraina. Dobbiamo essere molto più rispondenti, molto più performanti e ovviamente molto più compatibili con le esigenze dell’economia, appesantita dai rincari, dalla scarsità di materie prime e alimentari. Le esigenze del Paese sono cambiate, va cambiato il Pnrr”, dice Zaia.(Rev)