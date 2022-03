Covid: Abruzzo, 1.378 nuovi positivi, 717 guariti, quattro deceduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.378 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 275.867. Dei positivi odierni, 944 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra quattro nuovi casi (si tratta di un 88enne della provincia dell'Aquila e di una 89enne della provincia di Chieti, mentre due casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3.019. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 243.948 dimessi/guariti (+717 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28.900. 245 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 13 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 28.642 (+658 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.567 tamponi molecolari (2.102.526 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 8.351 test antigenici (3.045.571). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.66 per cento. Del totale dei casi positivi, 59.526 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+340 rispetto a ieri), 76.332 in provincia di Chieti (+375), 64.343 in provincia di Pescara (+300), 68.061 in provincia di Teramo (+306), 3.727 fuori regione (+25) e 3.878 (+25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (Gru)