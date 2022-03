Veneto: interamente georeferenziato il piano di protezione civile della città di Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Far conoscere ai cittadini il piano comunale di Protezione civile analizzando le criticità delle varie zone della città e identificare i modelli di comportamenti virtuosi che i cittadini devono mettere in atto per mettersi in sicurezza e salvaguardare i propri beni. Sono questi gli argomenti degli incontri serali che, a partire da giovedì 31 marzo, vedranno impegnati i volontari della Protezione civile e i tecnici dei Sistemi informativi territoriali del Comune di Treviso, che illustreranno alla cittadinanza le importanti novità messe in campo dal nuovo documento, tra i primi in Italia a essere interamente geo-referenziato e aggiornato in tempo reale. Il piano, approvato a dicembre 2021 dal consiglio comunale, rispecchia fedelmente sia il decreto legislativo 1/2018 “Codice della Protezione civile”, sia l’ultima direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 2021. Il documento individua i rischi a cui è soggetto il territorio comunale, prendendo in esame dettagliatamente le conseguenze derivanti da possibili eventi calamitosi. Tra questi il rischio neve, gli incidenti stradali rilevanti, la possibilità di grossi black-out, le inondazioni e le alluvioni, il rischio sismico; particolare attenzione è stata posta nella individuazione delle 73 aree di attesa, dove garantire la prima assistenza alla popolazione, delle quattro aree di ricovero dove in caso di emergenza verrebbero installati i primi insediamenti abitativi, e delle due aree di ammassamento per i soccorritori provenienti dalle varie organizzazioni provinciali, regionali e nazionali. Caratteristica peculiare, che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, è stata la cosiddetta “micro-zonazione sismica”, dell’intero territorio urbano. Ogni incontro nei quartieri sarà centrato sulle criticità dell’area, illustrando tutti quegli elementi che possono interessare agli abitanti Alle serate, che saranno supportate da materiale audiovisivo e da una piccola guida che sarà consegnata a ogni partecipante, interverrà anche il sindaco Mario Conte. “Questo piano è un lavoro che ci rende orgogliosi, perché siamo la prima città in Italia ad aggiornarlo secondo le normative più recenti grazie ad una piattaforma informatica di mappatura di ogni angolo della città e dei nuclei familiari. Il piano ha impegnato volontari e tecnici per 2500 ore: ora abbiamo a disposizione un documento in grado di aumentare la sicurezza della collettività”, ha dichiarato il sindaco Conte.(Rev)