Veneto: Ferrari (Cgil), lavoratori e pensionati perderanno almeno un mese di stipendio

- La Cgil del Veneto condivide le preoccupazioni espresse dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato per i danni che il caro energia avrà sulle imprese. “Questa però è solo una faccia del problema che abbiamo di fronte, l’altra è perfino più drammatica. Il solo aumento delle bollette, che in questi giorni stanno arrivando nelle case, costerà almeno un mese di stipendio a lavoratori e pensionati. Aggiungiamoci il rialzo della benzina e dei prezzi di beni fondamentali, a partire dagli alimentari, e ci rendiamo immediatamente conto della crisi sociale a cui stanno andando incontro il Veneto e l’Italia”, dichiara Christian Ferrari, segretario generale Cgil Veneto. Il sindacalista lamenta in fatto che nessuno o quasi, a livello politico e istituzionale, sia a Venezia che a Roma, sembra preoccuparsene più di tanto. “Non c’è nulla di paragonabile alla sofferenza della popolazione civile che vive sotto i bombardamenti e la pace è urgente innanzitutto per questo: per salvare la vita delle persone. Ma non si può trascurare ciò che accadrà, anzi sta già accadendo, alle nostre latitudini. Serve un rilevante scostamento di bilancio per finanziare provvedimenti straordinari non solo a favore delle imprese, ma soprattutto del mondo del lavoro e delle famiglie. Senza politiche redistributive si rischia di preparare un tempo davvero complicato per la nostra comunità, un tempo insostenibile per la sua parte più fragile”, conclude Ferrari.(Rev)