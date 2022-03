Campania: De Luca, consolato e ucraini residenti ci aiutino coi profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo a Consolato, ai Comuni e ai tanti ucraini che da tempo sono nella Regione a darci una mano a fare i controlli. È capitato di trovare persone arrivate con mezzi propri. Noi garantiremo il massimo di solidarietà ed accoglienza e ripeto soprattutto per quanto riguarda su piano sanitario e sui bambini. Siamo già pronti col Santobono ad accogliere e garantire interventi chirurgici delicati. Siamo pienamente solidali e a disposizione ma abbiamo bisogno di collaborazione per evitare problema". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)