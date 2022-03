Ucraina: De Luca, credo si vada verso scenario vietnamita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra, come previsto, sta andando verso un crescendo di violenza e aggressività. La Russia è in un vicolo cieco, credo ci sia stata una sottovalutazione grave della capacità di resistenza dell’Ucraina e del livello di armamento di cui era dotata anche per forniture occidentali. Ho sensazione che si vada verso scenario vietnamita con estensione guerriglia e penalizzazione popolazione civile". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)