Torino: presentate 1.486 domande per il servizio civile universale

- Sono state 1.486 le domande arrivate al Comune di Torino per il bando sul servizio civile universale a fronte dei 430 posti disponibili. Le selezioni cominceranno nelle prossime settimane nei servizi della Città di Torino e in altri enti pubblici e dei privati sociali con l'inizio delle attività che è previsto per l'estate di quest'anno. "Sono stata tra le prime servizio civiliste della Città di Torino nel 2002, ed è stata un’esperienza meravigliosa che porto ancora nel cuore - ha affermato l’assessora Carlotta Salerno -. Il Servizio civile universale è un’esperienza qualificante che unisce l’impegno civico a un compenso. Sono felice che le domande siano state così tante perché sono il sintomo di una grande voglia di crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi", ha concluso. (Rpi)