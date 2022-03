Ucraina: De Luca, manca la mancanza di un diplomatico come Kissinger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là di questione Nato, la Russia sta lavorando per altri obiettivi per suo spazio d’influenza. Questo è il passato. Ora capire a che devono puntare Italia ed Europa. La pace, ovviamente. Ma per raggiungerla trovare punto di equilibrio rispetto alle parti. Altrimenti la pace non ci sarà. Dobbiamo mettere in funzione la ragione, come Kissinger nel 2014 quando dava per scontata la neutralità dell’Ucraina in relazione ad ampliamento Nato. In questi ultimi anni, Kissinger o un suo equivalente, un grande diplomatico con cultura storica e capace di capire i punti di vista di tutti, non c’è. E dunque siamo arrivati dove siamo arrivati". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)