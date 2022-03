Ucraina: De Luca, sanzioni vanno usate in trattative con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siccome non credo che Russia non si fermerà, dopo questo raggiungimento di obiettivo dobbiamo utilizzare le sanzioni stabilite contro la Russia come merce di scambio per trovare un compromesso. Oggi le sanzioni vanno mantenute sperando che si chiuda vicenda militare in qualche giorno e ci sia cessate il fuoco e avviare trattativa diplomatica concludente. Le sanzioni devono essere la merce di scambio per costringere Russia ad accettare compromesso". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)