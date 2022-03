Ucraina: De Luca, creare occasioni di incontro con cultura e sport russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sbagliate le misure rispetto a singoli esponenti della Russia. Non servono a nulla. Abbiamo esigenza di favorire incontro in sport e musica, possiamo immaginare di scaricare su grande popolo decisioni avventuristiche dei suoi dirigenti? Dobbiamo tenere in vita campi di incontro civile e culturale per trovare solidarietà. Più crescono serbatoi odio tra Paesi e popoli più difficile trovare la pace dopo. Questa la missione specifica dell’Europa". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)