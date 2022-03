Ucraina: De Luca, Europa incentivi dialogo tra Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ruolo dell’Europa che ritrova la sua unità va giocato in funzione della pace non del primato su questo o quel Paese. Avremo problema drammatico Ucraina che uscirà distrutta dall’invasione, ci vorranno miliardi e decine di anni. Poi abbiamo interesse come Europa a favorire un processo di ripresa del dialogo e rispetto tra Paesi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)