Ucraina: De Luca, invasione russa ha determinato ripresa cammino Europa

- "Devo dire che in questa vicenda Ucraina registriamo almeno un risultato positivo. La riconquista di un livello importante di unità per l’Europa. Due mesi fa si camminava scoordinati, ognuno per i fatti suoi e non si parlava di difesa comune e politica energetica comune, acquisto riserve petrolifere e gas in comune. Bene, l’invasione russa ha determinato un processo di rivitalizzazione e probabilmente andiamo ad accelerare alcune decisioni che senza tragedia ucraina non sarebbero state prese nell’arco di anni". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)