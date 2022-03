Acciaio: caro prezzi di energia e materie prime mette a rischio la produzione nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante della ghisa ematite e sferoidale, nel mese di febbraio le attività sono riprese con un buon andamento. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha tuttavia ulteriormente aggravato la situazione già precaria sulle materie prime, di fatto tagliando i canali di approvvigionamento abituali per ghisa in pani, coke, minerale di ferro e ferroleghe. I prezzi, primo indicatore della crisi attuale, sono in forte evoluzione ed è ragionevole immaginare che lo saranno anche nelle prossime settimane, in assenza di un negoziato che metta fine al conflitto. Infine, sul versante delle ferroleghe di massa, la crisi Ucraina sta mettendo in seria difficoltà tutta la filiera dell’approvvigionamento, in particolar modo il ferro silico manganese di cui l’Ucraina è una importante fonte di approvvigionamento. (Rin)