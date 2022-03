Torino: piano assunzioni 2022, obiettivo 1000 giovani in Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha approvato questa mattina il piano assunzioni 2022, che ha come obiettivo principale l'assunzione di mille giovani nella macchina amministrativa. "Un Piano reso necessario per le numerose cessazioni dal servizio e alle esigenze legate all’attuazione dei progetti legati al Pnrr - ha affermato la vicesindaca Michela Favaro -, inserimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi prefissati dall’amministrazione. La Città provvederà a inserire nuovo personale in tutti i comparti in sofferenza per garantire la continuità e la qualità dei servizi comunali. Procederemo a nuovi inserimenti anche al livello dirigenziale, per colmare, almeno in parte, la strutturale carenza di dotazione organica ridotta attualmente di circa il 50 per cento. (segue) (Rpi)