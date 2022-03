Benevento: Inapp inaugura nuova sede operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inaugurata giovedì 17 marzo la nuova sede operativa di Benevento dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche). L'appuntamento è alle ore 10,30 presso la "Sala conferenze Provincia", in via XXV Luglio, 14. L'evento è organizzato in collaborazione con l'amministrazione Provinciale di Benevento. L'Inapp intende così sviluppare, con particolare riferimento alle specificità del Mezzogiorno, le attività di ricerca e di assistenza tecnico-scientifica e offrire un punto di contatto e di confronto per gli amministratori locali e gli operatori della formazione, nell'ottica della integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche di sviluppo del territorio. Il programma prevede i saluti di Clemente Mastella, sindaco di Benevento e di Nino Lombardi, F.F. presidente Provincia. I lavori saranno introdotti da Sebastiano Fadda, presidente Inapp, e Adriano Giannola, presidente Svimez. Seguirà la tavola rotonda su "Sviluppo economico e occupazione nel Mezzogiorno: problemi e prospettive", coordinata da Santo Darko Grillo, Direttore Generale dell'Inapp, cui parteciperanno: Domenico Scalera (Università degli Studi del Sannio), Luca Bianchi (Direttore Svimez), Francesco Pastore (Università della Campania "Luigi Vanvitelli"), Armida Filippelli (Assessore Formazione Professionale - Regione Campania) e Gianna Elisa Berlingerio (Direttore Dipartimento Sviluppo Economico - Regione Puglia). Gli interventi conclusivi saranno affidati a Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Andrea Bianchi, segretario Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Domenico Gambacorta, consigliere del ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Ren)