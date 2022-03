Piemonte: Camera commercio, esportazioni area Nord-Orientale in aumento del 13,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 i dati delle esportazioni nel Piemonte Nord Orientale sono tornati ai livelli pre-crisi. Lo certifica la Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nel report pubblicato oggi, che vede questa zona della Regione con un export in crescita del 13,7 per cento rispetto al 2020. Numeri positivi per tutte le province coinvolte tranne Biella, che ha mostrato dati ancora lontani dai livelli pre-pandemici (-12,8 per cento rispetto al 2019). I principali partner internazionali delle province Nord-Orientali del Piemonte sono Germania e Francia. "Gli ottimi risultati dell'export nel 2021 confermano che il rimbalzo dell'economia c'è stato a livello mondiale, ma il problema è capire se e quanto durerà - ha affermato Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. (segue) (Rpi)