Torino: cominciano lavori restauro Palazzo Madama finanziati da Crt per 2,4 milioni di euro

- Un cantiere imponente che punta a restaurare uno dei simboli del centro storico di Torino. Si presenta in questo modo il restauro di Palazzo Madama finanziato da Fondazione Crt con risorse per 2,4 milioni di euro. I lavori cominceranno il 14 marzo e dureranno 500 giorni, in tempo per la festa di San Giovanni 2023. I cantieri sono stati approvati dal ministero della Cultura e dalla Soprintendenza alle belle arti. "Finalmente si parte! Il grande cantiere per la rinascita della facciata di Palazzo Madama è un ingranaggio complesso, un'operazione di sistema che guarda al futuro tenendo insieme una molteplicità di risorse tecniche, professionali ed economiche per un obiettivo comune: dobbiamo esserne tutti orgogliosi", hanno affermato il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci.(Rpi)