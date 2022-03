Veneto: piazze e palazzi di Venezia e di Mestre al buio per “M'illumino di meno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno il Comune di Venezia ha aderito alla campagna “M’illumino di meno”, giunta alla sua diciottesima edizione, lanciata dalla trasmissione di Radio 2 “Caterpillar”, e sostenuta dall'associazione “Coordinamento Agenda 21 locali italiane”, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di adottare stili di vita più sostenibili che favoriscano il risparmio energetico e la “green economy”. Questa sera, tra le ore 18.30 e le 19 a Venezia si procederà allo spegnimento dei centri luminosi posizionati sulle facciate delle Procuratie Vecchie e Nuove, dei proiettori che illuminano piazza San Marco e la sua basilica, e di Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan; a Mestre, dei punti luce posti centralmente in piazza Ferretto e di quelli che illuminano il Municipio e la Torre Civica. “L'adesione della Città di Venezia a questa iniziativa - sottolinea l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano De Martin - è un atto simbolico che si aggiunge ad altre attività supportate dall'amministrazione comunale e richiama tutti ad un momento di riflessione e ad una presa di responsabilità sull'utilizzo e il consumo dell'energia. Un pensiero che si innesta in un momento triste e particolare come questo, dove il tema dell'approvvigionamento energetico entra ancora più al centro del dibattito mondiale, in uno scenario che, purtroppo, ci vede assistere ad una guerra in cui si sommano giornalmente dolori umani. La speranza è che il conflitto veda subito una conclusione, e che ad accendersi siano presto le luci della pace”, conclude l’assessore.(Rev)