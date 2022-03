Infrastrutture: apre al traffico la nuova strada comunale di Calenzano realizzata da Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata aperta al traffico questa mattina la nuova strada comunale di collegamento tra la Strada Provinciale 8, in località Madonna del Facchino, e via Petrarca nel Comune di Calenzano. La nuova opera, del valore di 19 milioni di euro, è stata interamente realizzata da Pavimental, società del gruppo Autostrade per l’Italia, leader nel settore delle costruzioni, si estende per 1,1 km complessivi e comprende nel percorso la Galleria del Colle. Il tunnel è costituito da un fornice unico, lungo quasi 500 metri ed è percorribile in entrambi i sensi di marcia. La nuova strada è stata progettata con l’obiettivo di alleggerire il traffico cittadino, prevedendo un collegamento diretto con l’area Nord della zona industriale di Calenzano, come alternativa all’attraversamento del centro urbano. L’apertura al traffico della nuova viabilità comunale rappresenta un nuovo contributo al territorio di Autostrade per l’Italia, che anticipa la prossima inaugurazione del nuovo tracciato della A1 che consentirà - nel tratto tra Barberino e Firenze Nord - la transitabilità in direzione Sud su tre nuove corsie. (segue) (Com)