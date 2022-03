Infrastrutture: apre al traffico la nuova strada comunale di Calenzano realizzata da Aspi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio le maestranze che hanno lavorato quotidianamente per portare a termine questa infrastruttura – ha dichiarato il Direttore Tecnico di Pavimental, Italo Menegola -. È sempre una grande soddisfazione vedere un progetto diventare operativo, soprattutto quando si tratta di un’opera progettata per migliorare la quotidianità dei cittadini”. “Voglio ringraziare il Comune di Calenzano - ha dichiarato Giovanni Scotto Lavina, Project Manager Grandi Opere di Autostrade per l’Italia - per la collaborazione che ci ha dimostrato in questi anni. Continuiamo a lavorare per poter aprire per l’estate anche il parco di Madonna del Facchino, uno spazio verde che vorremmo presto mettere a disposizione dei cittadini. La vicinanza al territorio e la realizzazione di infrastrutture sostenibili sono due elementi chiave del nuovo piano di trasformazione industriale di Autostrade per l’Italia”. (Com)