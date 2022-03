Camorra: Di Lauro (M5s), situazione Castellammare di Stabia di enorme gravità, serve ricostruire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Castellammare di Stabia, il cui Comune è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata meno di un mese fa, la situazione è ancora più grave di quanto si potesse immaginare”. Lo ha dichiarato, in una nota, Carmen Di Lauro, deputata campana del M5s, commentando la relazione della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Dalla relazione - ha aggiunto - sono emersi dati estremamente preoccupanti: appalti pubblici a favore di poche famiglie, vicinanza con appartenenti ai clan, addirittura rapporti ‘consolidati” dell’ormai ex sindaco con esponenti della criminalità organizzata e un interesse diretto della camorra nell’ultima tornata elettorale con il sostegno a una lista della coalizione vincente“ “Avevamo dei sospetti ed eravamo certi che occorreva fare chiarezza anche a seguito di alcune inchieste giudiziarie che avevano riguardato la città. Purtroppo, con rammarico, devo dire che oggi abbiamo avuto la conferma che i nostri sospetti erano fondati: il quadro che è stato delineato è a dir poco inquietante. Ora occorre uno scatto collettivo, le forze sane della città si uniscano per costruire le basi della nuova Castellammare”, ha concluso Di Lauro. (Ren)