Abruzzo: il Co.Re.Com compie vent'anni

- Si è celebrato ieri, giovedì 10 marzo, presso il Senato della Repubblica, alla presenza della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, il compleanno dei Co.Re.Com. d'Italia, Authority regionali previste dalla riforma Maccanico, istituite dalle Regioni nel marzo 2002 e alle quali sono state conferite funzioni di controllo e vigilanza tra le quali spicca quella sulle emittenti radio-tv e, in generale, sull'editoria in ambito locale. Sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti della Conferenza permanente dei Presidenti delle Giunte, Massimiliano Fedriga, Giacomo Lasorella, Presidente di AgCom, il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, autore della più recente indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, Anna Ascani, con delega al digitale e alla banda ultralarga, il presidente della commissione parlamentare per la Vigilanza Rai, Alberto Barachini, della Presidente del Consiglio d'amministrazione della Rai, Marinella Soldi, e Antonio Mazzeo, componente, con delega ai rapporti con i Corecom, della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. (segue) (gru)