Abruzzo: il Co.Re.Com compie vent'anni (2)

- Nella giornata odierna, presso la sala 'Tirreno' della Regione Lazio, è stata convocata l'Assemblea degli Stati generali dei Co.Re.Com con un ampio programma volto ad abbracciare diverse tematiche: media e minori, accesso ai servizi offerti dal Corecom, sportelli per l'utenza e obbligatorietà dello Spid, montagna, periferie e digital divide, informazione locale. "È stato un momento carico di riflessione e di nuovi spunti programmatici attorno ai quali i Corecom pianificheranno le prossime attività”, ha commentato il presidente Giuseppe La Rana. “Torniamo in Abruzzo con la consapevolezza di aver creato basi più solide specie con AgCom e con i ministeri competenti, per rilanciare la vocazione dei Corecom quali organismi al servizio di cittadini, imprese, realtà sociali e culturali del territorio". Il Co.Re.Com Abruzzo, presente con La Rana e Gaetano Di Tommaso, ha portato all'attenzione del tavolo nazionale le difficoltà del mondo di tutti i media regionali specie quelli interessati dalla fase di switch-off. (gru)