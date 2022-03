Campania: De Luca, se occupiamo strutture sanitarie con profughi rischiamo crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento abbiamo un flusso di profughi da accogliere. Abbiamo istituito anche in Campania un’unità di crisi. Abbiamo riprodotto quella che avevamo per il Covid. La responsabilità al dirigente della Protezione civile. Chiarito che come Regione siamo impegnati su aspetto sanitario del problema, poi Interno e prefetture dovranno seguire l’accoglienza. Già tre giorni fa nelle strutture sanitarie avevamo qualche centinaio di profughi. Se occupiamo coi profughi rischiamo crisi. Spazi ospedalieri per accogliere pazienti o andiamo in difficoltà". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)