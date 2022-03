Ucraina: De Luca, basso livello vaccinazione tra profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un livello di vaccinazione di profughi ucraini bassissimo. Dobbiamo fare attenzione a che non si diffondano focolai di infezione Covid. Abbiamo anche un livello elevato di altre malattie e patologie. In modo particolare tubercolosi, epatite. Abbiamo bassa vaccinazione di bambini, per cui dobbiamo pensare a campagna vaccinazione almeno per difterite, pertosse, parotite,rosolia, epatite B". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)