Covid: De Luca, pronti a vaccinazioni per profughi e bambini

- "Dobbiamo fare lavoro attento di screening per Covid, tamponi e vaccinazioni. Poi screening tubercolosi, epatite e poi vaccinazione per i bambini. Le vicende di questi giorni ci obbligano a fare i conti con un’altra emergenza. Ma è evidente che non possiamo distrarci. Dobbiamo seguire gli arrivi per fare prevenzione ed evitare pericolo nuovi focolai". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)