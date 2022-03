Ucraina: De Luca, adesso non ci sono margini per diplomazia a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi dovrebbe essere la priorità il cessate il fuoco. Ho la sensazione che non ci siano più margini per trattativa diplomatica a breve. La Russia non si fermerà prima di aver raggiunto qualche obiettivo. Per quanto si riesce a capire, l’invasione russa punta non all’occupazione dell’Ucraina che non ne ha la capacità ma a occupare la fascia meridionale e Donbass, a cominciare da Kiev e poi dichiarerà il cessate il fuoco e si renderà disponibile a trattativa". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)