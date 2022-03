Covid: De Luca, aumenta contagiosità variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Covid abbiamo registrato qualche problema al di là dei profughi. Stiamo seguendo quanto sta accadendo in Gran Bretagna che anticipa di due-tre settimane quel che succede in Europa. Qui riprende ilcontagio e anche in Israele. I nostri virologi ci fanno questa valutazione: c’è ripresa contagiosità variante Delta, quella prima dell’Omicron, e di chi si è contagiato pur con tripla dose, abbiamo verificato che il contagio c’è stato dopo cinque mesi da terza dose. Come se dopo cinque mesi avesse perduto capacità protezione su variante Delta. Noi siamo obbligati a seguire con attenzione maniacale perché abbiamo dovere proteggere famiglie. I nostri virologi probabilmente non avremo a primavera nuova ondata ma se prosegue fenomeno Delta rischiamo di avere la ripetizione dello scorso anno. Primavera estate tranquilla, rimescolamento e arriviamo in autunno e ci ritroviamo il problema. Speriamo che non sia così". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)