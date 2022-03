Turismo: nasce il Festival nazionale dei Cammini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nasce il Festival nazionale dei Cammini. Vi partecipano 4 comuni dell’Italia centrale: Ascoli Piceno, Campobasso, L’Aquila e Norcia. Con l’obiettivo di realizzare un’iniziativa di promozione del turismo lento e di valorizzazione delle sue grandi potenzialità in termini di cultura e di sviluppo. Il progetto ha preso corpo durante un incontro a cui hanno partecipato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, Roberta Garibaldi, amministratore delegato dell'Enit, Paolo Piacentini consigliere per i Cammini e gli Itinerari Culturali del ministro Dario Franceschini, i rappresentanti dei ministeri del Turismo e della Cultura, il senatore Gaetano Quagliariello presidente della fondazione Magna Carta. Presenti anche i sindaci delle città coinvolte: Marco Fioravanti, Paola Felice (vicesindaco), Pierluigi Biondi e Nicola Alemanno. Si è concordato di costituire un’associazione fra i quattro comuni denominata “Associazione Festival dei Cammini”, con sede all’Aquila e una rappresentanza che vedrà pienamente coinvolte le quattro città che ospiteranno l’evento annuale, il progetto prenderà forma con l’obiettivo di tagliare il nastro per la prima edizione già nell’autunno di quest’anno. Dopo il primo presso il ministero del Turismo, il prossimo appuntamento sarà a Norcia il 20 marzo, quando la Fiaccola di San Benedetto farà ritorno nella città Natale del Santo Patrono d’Europa dopo aver raggiunto Santiago de Compostela, mèta del più famoso Cammino del mondo (Com)