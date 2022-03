Imprese: Open Fiber, a Novi Ligure oltre tremila unità immobiliari già coperte dalla nuova rete Ftth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete a banda ultra larga di Open Fiber corre lungo le strade di Novi Ligure: oltre 3.000 unità immobiliari possono già beneficiare dei servizi digitali innovativi di una infrastruttura che abilita una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. Grazie a un investimento diretto di 4 milioni di euro, Open Fiber, guidata da Mario Rossetti, sta costruendo a Novi Ligure una rete di nuova generazione ultraveloce ovvero in grado di garantire una connessione sicura, a bassa latenza e "a prova di futuro". Il piano di sviluppo complessivo prevede il collegamento di 11mila unità immobiliari della città attraverso un'infrastruttura in modalità ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di circa 70 chilometri (pari a circa 6mila km di fibra da posare). Open Fiber sta realizzando una rete di telecomunicazioni innovativa che permette l'utilizzo di tutti i servizi a valore aggiunto già disponibili, quali: l'Internet of Things, la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza e i servizi della Pubblica Amministrazione divenuti assolutamente utili e necessari in questa una nuova era digitale. In Piemonte, ad oggi, Open Fiber ha già connesso le principali città (Torino e hinterland, Vercelli, Novara, Biella, Chieri, Pinerolo, Asti, Alessandria, Cuneo e Novi Ligure) per un totale di 737mila unità immobiliari vendibili con un investimento privato complessivo previsto di 234 milioni di euro.(Com)