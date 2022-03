Piemonte: il vicepresidente della Regione, buona notizia disegno legge su montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Expo di Dubai ha tra i temi principali la montagna, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono risorse per diffondere le green community. le risorse europee e quelle che arriveranno con la nuova legislazione dovranno essere impiegate per progetti che abbiano come obiettivi principali quelli di bloccare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, di agevolare le professioni legate alla montagna, di garantire più servizi ai territori interni e meno accessibili. L’impegno del Piemonte sarà quello di lavorare ad un nuovo patto tra sistemi territoriali per vincere insieme le sfide della crisi pandemica, economica e climatica, che porti anche a una fiscalità differenziata, per imprese e famiglie, decisiva per fermare abbandono, spopolamento e desertificazione", ha concluso Carosso. (Rpi)