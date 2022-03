Torino: Ryanair registra importanti risultati e lancia nuovo volo per Breslavia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ryanair ha sempre creduto nella potenzialità dell'Aeroporto di Torino e siamo molto soddisfatti dell'avvio del nuovo volo verso Breslavia, in Polonia, e di assistere in queste settimane a una buona ripresa delle prenotazioni, a conferma del fatto che la domanda di viaggio della nostra area di riferimento rimane solida - ha affermato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. A pochi giorni dall'avvio della stagione estiva, l'Aeroporto di Torino offre, a prezzi davvero accessibili, un ventaglio di destinazioni internazionali ampio come mai prima che consentono al territorio di essere collegato anche con tante mete sinora non servite", ha concluso. (Rpi)