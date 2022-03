Napoli: controlli al trasporto e abbandono illecito dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Agenti dei Reparti Tutela Ambientale di Napoli e pattuglie motorizzate del Gruppo Intervento Territoriale insieme al personale del Commissariato di Polizia di Stato di Poggioreale e i militari dell'Esercito in forza al Comparto Strade Sicure, hanno effettuato controlli ai veicoli nella zona di Poggioreale nell'ambito del piano di contrasto al fenomeno dell'abbandono e incendio dei rifiuti speciali. Sanzionata una autorimessa per la presenza di manufatti in amianto. Sequestrata un' officina di circa 70 mq per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e immissione in atmosfera e sanzionato il titolare per l'esercizio di attività abusiva e l'assenza di passo carrabile e di autorizzazione sanitaria. Le postazioni di controllo su strada hanno elevato 10 sanzioni per violazioni al codice della strada.(ren)