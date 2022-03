Fvg: assessore Salute, 350 mila euro per progetti Terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Le risorse a disposizione per la realizzazione dei progetti ammontano a 350 mila euro. Le iniziative ammesse all’assegnazione dei finanziamenti dovranno essere realizzate entro il 30 settembre 2023. Le risorse ministeriali sosterranno i progetti riconducibili agli obiettivi generali dell’Agenda 2030 - contrasto alla povertà, riduzione delle disuguaglianze, promozione di salute e benessere - e quelli finalizzati a potenziare gli interventi previsti nella co-progettazione "Si fa rete. Supportiamo insieme la fragilità dell'anziano" nei territori delle Aziende sanitarie. "In attuazione all'accordo di programma Stato-Regione Friuli Venezia Giulia e alle linee guida ministeriali, si prosegue a sostenere le progettualità degli enti del Terzo settore, consolidando lo sviluppo e la qualificazione di un sistema che rappresenta un presidio fondamentale per la tenuta sociale e che offre un significativo contributo alla crescita delle nostre comunità", ha sottolineato il vicepresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le domande di partecipazione vanno inviate in modalità telematica attraverso il sistema istanze On Line - Iol, dal prossimo primo giugno fino al mese di agosto 2022. (Rin)