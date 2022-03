Camorra: Nappi (M5s), riscattiamo Castellammare di Stabia (Na) coinvolgendo le realtà sane della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "La nostra richiesta di invio della Commissione d'accesso al Comune di Castellammare di Stabia è stato un atto d'amore verso la città. Sin dal mio insediamento ho lavorato esclusivamente su proposte costruttive, mettendo al centro l'interesse della comunità e combattendo un sistema che abbiamo il dovere di sopprimere una volta per tutte. Un sistema logoro che ha messo le sue mani ovunque: dalle società di smaltimento, alla gran parte delle procedure amministrative. Ovunque emerge scarsa trasparenza e controllo inefficace. Così Francesco Nappi, esponente ed ex consigliere comunale del Movimento 5 stelle. "Nel 2019 – ha ricordato Nappi - con una interrogazione a mia firma, evidenziavo che Castellammare di Stabia fosse al 674mo posto per trasparenza e qualità dei servizi. Ad agosto di un anno fa ho depositato una interrogazione tesa a fare chiarezza sulle assunzioni nell'azienda per la raccolta rifiuti, facendo particolare attenzione a eventuali ingerenze della criminalità organizzata locale. Avevamo visto giusto. La magistratura antimafia oggi parla di un'amministrazione sotto il controllo della camorra e che, con sistematici 'post di distrazione di massa', ha provato a convincere tutti che la camorra a Castellammare non esisteva. Invece, a quanto evidenziano gli inquirenti, pare che esistesse eccome e che avesse anche legami con esponenti della maggioranza. Già nel 2009 una commissione d'indagine aveva evidenziato eventuali collusioni. Al cospetto di questo sistema marcio da decenni, il Movimento 5 Stelle è l'unico elemento di novità e che oggi rappresenta l'unica reale alternativa per la rinascita di Castellammare. Vogliamo ripartire da un progetto concreto e condiviso, coinvolgendo le forze sane e le tante realtà positive della città affinché questa brutta pagina sia ben presto soltanto un brutto ricordo".(Ren)